'Se não saírem, serão presos', diz governador do DF sobre deputados que estão próximos ao STF

Avelar apresentou um vídeo publicado pelo deputado Zé Trovão (PL-SC) nas redes sociais que irá embarcar para Brasília na madrugada do domingo para justificar a decisão. "Domingo estarei chegando em Brasília e só saio da frente do STF quando Alexandre de Moraes for impeachmado (sic), quando o Brasil voltar a sua normalidade", disse Trovão, no vídeo.

"Isolar a praça passa uma imagem muito ruim", disse Coelho. Imagem pior vai ser chegar pessoas que não têm a atitude que vocês tem, podem chegar pessoas infiltradas, e a gente não quer isso. A gente não pode permitir que isso aconteça sob pena de eu ser preso", respondeu Avelar.

O secretário de Segurança Pública disse que na Esplanada, os deputados poderiam reunir mais manifestantes.

Coelho negocia com Avelar pedindo um desvio do trânsito. Para ele, os manifestantes precisam estar na rua, já que ficar apenas no gramado da região seria insuficiente. O diálogo continua.

Lopes montou uma barraca na Praça dos Três Poderes em protesto contra as medidas judiciais impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Lopes ainda colocou um esparadrapo na boca sustentando que a liberdade de expressão está ameaçada no País.

O deputado publicou nas redes sociais uma carta aberta em que diz que o Brasil "não é mais uma democracia". "Não estou aqui para provocar. Estou aqui para demonstrar a minha indignação com essas covardias. Não estou incentivando ninguém a fazer o mesmo", disse.