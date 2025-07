Brasil sai do Mapa da Fome e tem menos de 2,5% da população em risco de desnutrição

Em crianças, além dos impactos físicos imediatos (como o risco maior de doenças infecciosas), a desnutrição atrasa o desenvolvimento cognitivo e prejudica a aprendizagem.

O Brasil havia saído do Mapa da Fome em 2014, o que se manteve até 2018. Com os reflexos da crise econômica iniciada em 2015 e, depois, com a pandemia, houve aumento da pobreza e dificuldade de acesso a alimentos.

Além dos reflexos da covid-19, o cenário de guerras - como a da Ucrânia - e de mudanças climáticas causa pressão sobre os preços da comida em várias partes do mundo.