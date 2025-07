Ciclone afeta o Sul e SP terá ventos fortes e chuva; veja previsão do tempo

Frente fria e ciclone no Sul

No Sul do Brasil, a frente fria associada a um ciclone extratropical mantém o tempo instável nos três Estados da região (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), de acordo com a empresa de meteorologia Climatempo. "A condição será de muita nebulosidade e chuva na forma de pancadas, com intensidade moderada. Destaque para o leste gaúcho e o sudeste catarinense", alerta.

Esta segunda-feira também será marcada por rajadas de vento que variam entre 51 km/h e 70 km/h no centro-leste do Rio Grande do Sul e alcançam 71 km/h a 90 km/h no leste gaúcho, em Santa Catarina e no Paraná. No litoral norte do Rio Grande do Sul, a ventania pode superar os 90 km/h.