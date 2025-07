Ciclone extratropical deixa mais de 340 mil endereços sem luz no RS

Segundo a MetSul Meteorologia, a previsão indica que as rajadas de vento devem persistir, embora menos intensas e gradualmente menos frequentes, podendo dificultar o trabalho das equipes em campo que atuam nos reparos na rede.

Conforme a Defesa Civil, as rajadas mais fortes foram sentidas nos municípios de Canguçu, (101,9 km/h), Mostardas (78,9 km/h), Pinheiro Machado (78,1 km/h), Encruzilhada do Sul (76,3 km/h), Vacaria e Capão do Leão (76,0 km/h).

Outras 12 cidades tiveram ventos acima dos 60 km/h, sendo a capital, uma delas. De acordo com os registros da Defesa Civil, a velocidade dos ventos registrada em Porto Alegre foi de 64,8 km/h).

Os maiores acumulados de chuvas foram registrados nas cidade de Canguçu (87,8 mm), Pelotas (71,6 mm), Condor (71,2 mm), Pedro Osório (70 mm) e Rio Grande (69,9 mm). Os dados correspondem à última atualização da Defesa Civil, feita ao meio-dia desta segunda.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou no final de semana sobre a atuação de um ciclone extratropical sobre o oceano, o que favoreceria a ocorrência de chuva moderada sobre a metade leste do Estado nesta segunda. Os municípios que ficam no litoral são os mais atingidos.

"Os ventos serão fortes, com rajadas entre 80 e 100 km/h nas regiões Sul, Campanha, Costa Doce, RMPOA (Região Metropolitana de Porto Alegre), Nordeste. Já no Litoral Médio e Norte as rajadas serão mais intensas, podendo superar os 100 km/h", disse a Defesa Civil.