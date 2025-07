Colheita de milho em MT atinge 90,37% da área, afirma Imea

São Paulo, 28 - A colheita da segunda safra de milho 2024/25 em Mato Grosso alcançou 90,37% da área plantada até sexta-feira (25), segundo levantamento do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O avanço na semana foi de 13,11 pontos porcentuais, mantendo o ritmo inferior ao do ciclo passado, quando 99,28% da área já havia sido colhida na mesma data. O atraso é atribuído ao plantio tardio e ao alongamento do ciclo vegetativo em algumas regiões.Entre as sete regiões acompanhadas pelo instituto, o maior progresso semanal ocorreu no sudeste do Estado, com 27,58 pontos porcentuais, seguido por centro-sul (+19,21 p.p.) e nordeste (+15,02 p.p.). A região médio-norte, principal produtora, chegou a 97,83% da área colhida. As menores taxas foram registradas no sudeste (71,87%) e oeste (82,80%).Na comparação com a safra 2023/24, o ritmo de colheita está mais lento em todas as regiões. As diferenças mais expressivas são observadas no sudeste (-25,12 p.p.) e oeste (-17,05 p.p.), indicando concentração de trabalhos nas semanas finais da janela. No consolidado estadual, a defasagem é de 8,91 pontos porcentuais.Já a colheita do algodão em Mato Grosso está no início. Até 25 de julho, 9,75% da área cultivada havia sido colhida, avanço de 4,33 pontos porcentuais em sete dias. Em igual período do ano passado, o índice era de 23,73%, o que representa atraso de 13,98 pontos porcentuais.As operações continuam concentradas no médio-norte, onde a colheita chegou a 32,71%, e no nordeste, com 12,21%. Nas demais regiões, os porcentuais variam entre 4,99% (oeste) e 9,15% (noroeste). O centro-sul registra 8,94%, enquanto norte e sudeste permanecem com menos de 1%.