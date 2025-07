Morre o jornalista Marcelo Beraba, aos 74 anos, no Rio

Morreu nesta segunda-feira, 28, no Hospital Copa D’Or, aos 74 anos, o jornalista Marcelo Beraba, que ao longo de mais de cinco décadas sintetizou o planejamento, a qualidade de apuração e a ética no jornalismo nacional. Em todos os veículos por onde passou - O Globo, TV Globo, Jornal do Brasil, Folha de S. Paulo e Estadão - nas redações do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, deixou a marca inconfundível da organização e da integridade na busca pela informação, sem armadilhas apelativas. Parecia estar sempre um passo além da notícia.

Iniciou a carreia em 1971, como repórter do jornal O Globo, ainda concluindo o curso de Comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Lá, publicou o furo de reportagem que ajudou a mudar os rumos do País. O ano era 1981 e, apesar da anistia política de dois anos antes, o Brasil ainda vivia sob o regime militar quando uma bomba explodiu dentro do carro ocupado por dois militares do Exército no estacionamento do Riocentro, onde milhares de jovens acompanhavam shows de música do 1º de Maio, embalados pelo ideal de redemocratização.

A explosão matou, na hora, o sargento Guilherme do Rosário e feriu gravemente o capitão Wilson Machado, agentes do Doi-Codi. Beraba foi um dos primeiros repórteres a chegar ao local e acabou conseguindo, com um dos médicos que acompanharam o atendimento hospitalar do capitão Wilson, o filme com as imagens da cirurgia. As fotos, junto com a informação vinda de Brasília de que eram duas e não apenas uma bomba, serviram para comprovar que a intenção dos militares era forjar um atentado que seria atribuído a comunistas para evitar o processo de retorno ao regime democrático.