Participação do porto TCP (PR) na exportação de carne bovina sobe para 31%

O Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP-PR) registrou no primeiro semestre de 2025 crescimento de 48% nos embarques de carne bovina, para 449 mil toneladas, informou a TCP, responsável pela operação do terminal, em nota. Com isso, a participação da empresa nas exportações brasileiras desse segmento saltou de 23% para 31%. O avanço veio na esteira de um novo recorde semestral de movimentação total, com 803.041 TEUs (contêineres de 20 pés), alta de 3% ante igual período de 2024.A operação de contêineres refrigerados, usados principalmente na exportação de carnes, também atingiu sua melhor marca: 69.290 unidades, crescimento de 7% sobre o ano anterior.A carne de frango congelada segue como principal produto embarcado, com 1,13 milhão de toneladas e 43% de participação nas exportações brasileiras do segmento, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). A expectativa é que os embarques aumentem no segundo semestre, após a retomada de mercados que haviam imposto restrições devido ao caso de gripe aviária, avaliou a TCP.Outros setores com destaque nas exportações foram madeira (682 mil toneladas) e papel e celulose (487 mil toneladas). Nas importações, lideraram os segmentos de químicos e petroquímicos (278 mil t), automotivo (200 mil t) e eletroeletrônicos (152 mil t).O aumento do calado operacional do canal de acesso ao porto, de 12,60 metros para 12,80 metros, também contribuiu para a performance semestral, permitindo maior capacidade de carga por navio. No total, 526 embarcações atracaram no terminal entre janeiro e junho, um avanço de 3%. Já as operações ferroviárias cresceram 9%, com 667 encostes de trens e 53.155 contêineres movimentados.