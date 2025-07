Preço médio do suco de laranja no varejo dos EUA atinge novo recorde em julho

Nova York, 28 - O preço do suco de laranja no varejo dos Estados Unidos atingiu um novo recorde neste mês de julho, com o galão custando em média US$ 11,68, valor mais alto desde pelo menos outubro de 2001, segundo dados da Nielsen. No acumulado de 2025, os preços subiram 16,5% e estão quase 20% mais altos em relação ao mesmo período do ano passado.Os contratos futuros de suco de laranja negociados na Bolsa de Nova York (ICE Futures US) acumulam valorização de 44% somente neste mês, impulsionados por prêmios climáticos diante da expectativa de uma temporada intensa de furacões nos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires