Repórter da Band sofre tentativa de furto e cinegrafista grava tudo

Uma cena de violência chamou atenção das redes sociais nesta segunda-feira, 28, e se tornou pauta na transmissão da Band.

A repórter Clara Nery se preparava para entrar ao vivo no Bora Brasil, jornalístico matinal da emissora, quando foi surpreendida por uma tentativa de furto.

Com o celular na mão, a jornalista estava na frente do prédio do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em Botafogo, no Rio de Janeiro, quando um motociclista se aproximou dela e tentou arrancar o objeto à força.