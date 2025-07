STF ouve hoje acusados de tramar sequestro de Moraes; veja quem são

Os três "kids pretos" também estão envolvidos no que foi chamada de "Operação Copa 2022", que previa o sequestro e prisão de Moraes. Segundo mensagens interceptadas pela PF, a operação chegou a entrar em curso, mas foi abortada.

O general Estevam Theophilo comandava os "kids pretos" e é acusado de ter colocado as tropas das Forças Especiais à disposição da tentativa de golpe. Segundo a delação do tenente-coronel Mauro Cid, o comandante afirmou que cumpriria as ordens de um decreto que rompesse com a ordem institucional.

Agente da PF, Wladimir Matos Soares é acusado de ser um "infiltrado" da organização criminosa e de ter repassado informações estratégicas ao grupo, como dados sobre a posse do presidente eleito.