Usinas do Nordeste querem manutenção da cota de açúcar isenta de tarifa aos EUA

Brasília, 28 - A indústria de açúcar do Nordeste quer a preservação da cota de açúcar isenta de imposto a ser exportada para os Estados Unidos. Usinas do Nordeste pedem ao governo que a cota seja mantida durante as negociações tarifárias entre Brasil e Estados Unidos. O pedido foi apresentado pelo presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar/PE) e da Associação dos Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia (NovaBio), Renato Cunha, ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin e ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.A cota é estipulada anualmente pelos Estados Unidos para compra de aproximadamente 1,1 milhão de toneladas de açúcar no exterior e distribuída a 139 países, em um sistema que funciona há duas décadas. O Nordeste exporta em torno de 150 mil toneladas por ano de açúcar sem alíquota de importação aos Estados Unidos, podendo chegar entre 180 mil e 190 mil toneladas por ano em caso de remanejamento do volume entre os exportadores. E é atendido sobretudo pelas usinas do Nordeste. "É um mercado muito importante para o Nordeste, que gera 270 mil trabalhos formais e exportações que podem chegar a US$ 200 milhões em divisas", disse Cunha ao Broadcast Agro.