Ventos fortes em SP: veja velocidade no Aeroporto de Guarulhos, em Santos e no litoral norte

Ventos intensos foram registrados últimas horas em algumas áreas do Estado de São Paulo, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão do Ministério da Agricultura e Pecuária.

No Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, os ventos chegaram a 64 km/hora, enquanto na região de Bragança Paulista, alcançaram 70 km/hora.

No litoral, as velocidades foram superiores, chegando a 75 km/hora na Baixada Santista e 70 km/hora no litoral norte. Também há alerta para ventos fortes e ressaca no mar, fazendo com que ondas possam atingir 3 metros de altura.