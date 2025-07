'Boa tarde, Excelência'; '18h em casa': diálogos de desembargador revelam fraude milionária

Núcleo judicial, em que operam desembargadores, magistrados e servidores do Tribunal, mediante o direcionamento de processos, manobras processuais e prolação de decisões judiciais previamente acertadas, em benefício da organização criminosa;

Núcleo causídico, que conta com advogados que atuam de forma coordenada com os julgadores para conseguir decisões judiciais em favor da organização criminosa, sobretudo levantamentos de alvarás em desfavor do Banco do Nordeste do Brasil (BNB);

Núcleo operacional, responsável por executar a ocultação e dissimulação da origem, da localização, da propriedade, da movimentação e da disposição do dinheiro obtido com os crimes antecedentes, repassando-o aos demais membros e núcleos da organização.

Para os investigadores, 'a relação entre os denunciados dos núcleos judicial e causídico ultrapassa, e muito, uma mera relação profissional entre advogados e magistrados'.

"Trata-se, em verdade, de verdadeira organização criminosa que atua de forma estável e permanente há mais de uma década no Poder Judiciário maranhense."

O Banco do Nordeste tentou barrar a ofensiva que culminou em novo alvará de R$ 3,4 milhões. Assim que o processo foi redistribuído para a 5.ª Vara Cível de São Luís, a instituição opôs exceção de suspeição em face da juíza Alice Rocha e interpôs agravo contra a decisão do desembargador Marcelino Chaves, de encaminhamento do processo para a então corregedora Nelma Sarney.