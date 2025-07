Churrascaria abre no Parque da Água Branca após veto judicial e protesto dos moradores

Quase dois meses após ter suas obras suspensas por decisão judicial, uma churrascaria conseguiu reverter o impedimento e iniciou suas atividades dentro do Parque da Água Branca, zona oeste de São Paulo. A inauguração ocorreu no dia 18. O restaurante "Fazenda Churrascada" vai operar por seis meses nas cocheiras centenárias do parque, erguidas no início do século 20. O funcionamento é "reversível e respeita o valor histórico do local", conforme o Heat Group, grupo que controla o restaurante.

A concessionária Reserva Novos Parques Urbanos, responsável pela gestão do espaço desde 2022, diz que "todas as questões técnicas foram devidamente esclarecidas com apresentação dos documentos pertinentes, inclusive no âmbito judicial". Dentro do parque, dois edifícios são totalmente tombados e outros 58 têm conservação da fachada, conforme o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo (Conpresp).

Os órgãos de preservação confirmaram a concessão a abertura da churrascaria. O Conselho do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado (Condephaat) informou que "aprovou o projeto após análise técnica que concluiu não haver prejuízo ao bem tombado e estar de acordo com critérios legais". Resposta semelhante foi enviada pelo Conpresp.