Homem é preso por agredir namorada com mais de 60 socos no rosto dentro de elevador em Natal

Um homem foi preso após espancar a namorada com mais de 60 socos no rosto em Natal, no Rio Grande do Norte. O crime foi registrado no sábado, 26, dentro de um elevador de um condomínio em Ponta Negra, zona sul da cidade. O agressor foi identificado como Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, estudante e ex-jogador de basquete. A defesa não foi localizada.

A agressão foi flagrada por meio das câmeras de segurança dentro do elevador. Segundo relatos, o porteiro do condomínio viu as imagens e acionou a Policia Militar. Quando o elevador parou no térreo, moradores contiveram o homem até a chegada da PM.

Conforme o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o homem passou por audiência de custódia ainda no fim de semana e foi decretada a prisão preventiva dele. O caso está em segredo de justiça para resguardar a vítima.