Polícia do Amazonas apreende 1,5 tonelada de drogas em 'rabetão' no Rio Solimões

De acordo com Juan Valério, coordenador da Core, foi necessário o uso de equipamentos eletrônicos de visão noturna e termal para localizar os criminosos. "Eles estavam em uma canoa de grande porte, conhecida como 'rabetão'. Eram quatro indivíduos, que estavam no barco, que foram presos e conduzidos ao DRCO, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico", acrescentou Telles.

Os entorpecentes eram originários do Peru e seriam levados para abastecer o mercado interno de Manaus. Os suspeitos não resistiram à abordagem, segundo a polícia.

Eles responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todos passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

"As investigações continuam para que possamos chegar até os responsáveis pela logística do material aqui em Manaus", afirmou Bruno Fraga, delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas.