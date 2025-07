Compra de óleo e fertilizante da Rússia é assunto sensível, diz Tereza Cristina

Washington e Brasília, 30 - A senadora Tereza Cristina (PP), integrante da comitiva de senadores que está em Washington (EUA) para debater as tarifas dos Estados Unidos ao Brasil, afirmou nesta quarta-feira, 30, que os parlamentares americanos ouvidos pelo grupo manifestaram preocupação com as compras de fertilizantes russos feitas pelo Brasil."Esse assunto de compra de óleo e fertilizantes da Rússia é um assunto sensível e será inserido em nosso relatório quando voltarmos ao Brasil. Foi um assunto que ouvimos de parlamentares e da iniciativa privada. Tantos senadores democratas e republicanos com quem conversamos tocaram nesse assunto", afirmou Tereza Cristina em entrevista a jornalistas em Washington.Segundo a senadora, os parlamentares americanos "acham que quem compra da Rússia dá munição" para o país continuar com a guerra contra a Ucrânia.A comitiva de senadores viajou no fim de semana para os Estados Unidos para uma série de reuniões com parlamentares e empresários norte-americanos. Segundo Esperidião Amin (PP-SC), que também participa da comitiva, nenhum senador "saiu do Brasil achando que ia negociar taxa", mas para azeitar a relação entre o Congresso dos dois países. "Anunciar numa carta uma sobretarifa para vigorar em 20 dias é não querer negociação. Estamos aqui para pedir negociação", disse Esperidião Amin.