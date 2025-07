Fapesp reajusta bolsas de pesquisa

A mensalidade referente a agosto tem previsão de pagamento no início de setembro, conforme Calendário de Pagamento de Bolsas no País.

Ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, a Fapesp é uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do País, com orçamento anual correspondente a 1% da receita tributária estadual e autonomia garantida por lei.

As duas modalidades apoiam projetos enquadrados em seis estratégias de fomento:

Formação de Recursos Humanos para C&T - bolsas regulares para estudantes de graduação e pós-graduação, no país e no exterior;

Pesquisa para o Avanço do Conhecimento - apoio à pesquisa básica e aplicada, de curto e longo prazo;

Pesquisa em Temas Estratégicos - estímulo à formação de grupos de pesquisa sobre temas considerados estratégicos para o desenvolvimento de São Paulo e do País;