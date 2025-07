Igor Cabral e mulher espancada no elevador: o que se sabe sobre depoimentos e investigação

A vítima diz que ele teria agido em um surto de ciúmes após ver fotos em seu celular que não seriam "nada demais". Ela alega que não saiu do elevador por medo, pois sabia que não haveria câmeras caso ele a agredisse no corredor ou dentro do apartamento.

"Eu sabia que ele ia me bater, então não saí do elevador. Ele começou a me bater e disse que ia me matar", escreveu a vítima em um pedaço de papel durante atendimento no hospital.

A que crimes Igor deve responder e qual a pena?

Igor vai vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio, por conta da gravidade e do volume das agressões, que poderiam ter matado a vítima. Se condenado, pode ter que pagar pena de reclusão de 20 a 40 anos.

A tentativa de feminicídio se refere ao ato de tentar matar uma mulher motivado por questões de gênero, ou seja, quando a violência é cometida contra a vítima motivada pelo papel social dela enquanto mulher.

Sancionada em outubro de 2024 pelo governo federal, a nova Lei do Feminicídio (14.994/2024) tornou o feminicídio crime autônomo, aumentando a pena de reclusão. Antes, era tratado como qualificadora do homicídio, com penas de 12 a 30 anos de reclusão.