Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio por ter espancado a namorada com mais de 60 socos no rosto dentro de um elevador de um condomínio em Ponta Negra, zona sul de Natal, no Rio Grande do Norte. A defesa de Cabral não foi localizada pela reportagem.

Advogado especialista em direito de família, Fernando Felix destaca que imagens de câmeras de segurança costumam ter peso forte no processo envolvendo casos de violência. Segundo ele, esse tipo de prova pode fazer a diferença para confirmar os fatos.

Entenda abaixo as principais acusações contra Cabral: