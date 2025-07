Polícia prende dez por desvio de R$ 21 milhões de conta do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Os investigadores descobriram que o grupo sob suspeita ajuizava ações de cobrança e, sem o conhecimento das partes, simulava a quitação da dívida via depósito judicial, anexando aos autos comprovantes de pagamentos falsificados.

Um servidor do Judiciário, alvo da operação Sepulcro Caiado, fazia a migração do valor da conta única do TJ para a conta vinculada ao processo, para que houvesse fundos para o resgate do alvará.

O levantamento inicial identificou 17 processos protocolados pela quadrilha entre os anos de 2018 e 2022. Como o Tribunal de Justiça modificou a metodologia de transferência de valores entre processos a partir de 2023, até agora não foram identificadas fraudes recentes.

Entre as vítimas estão empresários que descobriram processos judiciais em seus nomes com dívidas ‘quitadas’ de até R$ 1,8 milhão, quando os empréstimos originais não ultrapassavam de R$ 100 mil.

Em um caso, uma pessoa interditada judicialmente foi vítima do esquema.

Entre as condutas praticadas pelo grupo envolvido nas fraudes estão a cobrança judicial de valores muito superiores às dívidas reais; inserção de advogados para representar falsamente as vítimas; apresentação de comprovantes de pagamentos forjados; criação de documentos falsos por servidores públicos; expedição de alvarás e levantamento dos valores inexistentes; lavagem do dinheiro através de complexa rede de empresas e contas.