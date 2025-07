Sâmia Bomfim propõe que deputado italiano que denunciou Zambelli seja cidadão honorário

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) protocolou nesta quarta-feira, 30, pedido na Câmara dos Deputados para que o parlamentar italiano Angelo Bonelli seja reconhecido com o título de cidadão honorário da República Federativa do Brasil. Angelo teria denunciado o paradeiro da também deputada Carla Zambelli (PL-SP), que estava foragida há dois meses, para a polícia italiana.

"Pela atuação firme e incansável contra a tentativa de fuga de Zambelli no território italiano, o deputado Angelo Bonelli desempenhou papel fundamental na colaboração entre as instituições italianas e brasileiras, contribuindo para que uma das principais articuladoras da tentativa de subversão da ordem democrática no Brasil pudesse ser finalmente responsabilizada por seus atos", justificou a deputada

Sâmia afirmou que deputado italiano "desde o início atuou para pressionar as autoridades italianas a efetuar a captura e posterior extradição de Zambelli, a fim de que respondesse por seus crimes perante a Justiça brasileira". De fato, Bonelli questionou o governo italiano sobre a permanência de Zambelli no país. No início de junho, o deputado apresentou um ofício formal de interpelação parlamentar pedindo com urgência a extradição e revogação da cidadania italiana de Zambelli.