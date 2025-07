Temperaturas em SP têm média de 7ºC na manhã desta quarta; veja previsão do tempo

A cidade de São Paulo, após uma madrugada gelada, amanheceu com frio e pouca nebulosidade nesta quarta-feira, 30, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. A temperatura média no início da manhã foi de 7°C.

"No decorrer do dia o predomínio de sol ajuda a diminuir um pouco a sensação de frio, porém as temperaturas máximas não devem superar os 20°C, com índices de umidade atingindo valores próximos aos 45%", diz o órgão municipal.

Na quinta-feira, 31, o frio continua na capital paulista. Os termômetros devem variar entre mínimas de 8°C e máximas que podem chegar aos 22°C.