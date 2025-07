Um dia após prisão, Eduardo Bolsonaro pede para Itália não extraditar Carla Zambelli

Mais de 24 horas após a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) ser presa na Itália, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) prestou solidariedade à colega parlamentar. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entretanto, usou a maior parte do texto para criticar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), punido nesta quarta-feira, 30, pelo governo dos Estados Unidos, com a Lei Magnitsky.

"É incrível que algum país democrático ainda siga as ordens de Alexandre de Moraes, juiz da Suprema Corte brasileira sancionado pelo EUA devido a violações de direitos humanos, bem como já teve negado seus pedidos de extradições dos EUA, contra Allan dos Santos, ainda durante o governo Biden, e mais recentemente pela justiça da Espanha, que indeferiu a prisão e extradição do jornalista brasileiro Oswaldo Eustáquio. Os pedidos de extradição de Moraes para a Argentina, meses atrás, tampouco foram executados", disse o deputado.

Após falar das determinações de Moraes, Eduardo "apelou às autoridades italianas" para não extraditarem Zambelli para o Brasil, onde foi condenada a dez anos de prisão pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo STF.