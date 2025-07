Advogado escalado pela OAB para acompanhar colegas sob suspeita de fraude acaba preso também

A Polícia requisitou informações ao Banco do Brasil sobre as guias de pagamento, 'sendo identificadas inúmeras incongruências, reforçando a tese de fraude processual e desvio de recursos públicos mediante articulação com servidores do Poder Judiciário'.

'Atuação conivente'

A organização contava com a 'atuação conivente dos advogados Wagner Vasconcelos de Moraes, Melissa França Praeiro Vasconcelos de Moraes, Rodrigo Marinho, Themis Lessa da Silva, João Miguel da Costa Neto, Régis Poderoso de Souza e Denise Alonso, os quais se revezam na representação processual, ora figurando como patronos da parte exequente, ora como supostos representantes da parte executada, mesmo sem a devida outorga de poderes por esta última, havendo, inclusive, indícios da utilização de procurações falsas ou desprovidas de validade jurídica'.

O juiz anota que, em seguida, eram formalizados 'acordos judiciais com valores vultosos, admitindo-se encargos desproporcionais, bem como a renúncia deliberada a prazos recursais legalmente previstos, culminando na solicitação de vinculação de valores com base em comprovantes de pagamento que, ao menos nesta fase da investigação, apresentam-se como inidôneos, indicando tentativa de conferir aparência de legalidade a operações possivelmente voltadas à dissimulação da origem e do destino de recursos de procedência ilícita'.