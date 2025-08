Agosto deverá ter mais chuva no País e mais frentes frias em SP

Segundo ela, esse padrão irá favorecer grandes variações de temperaturas na maior parte do País. "Devemos ter grandes variações de temperaturas especialmente na metade Sul do País, por causa das entradas de massas de ar frio que ainda acontecem durante este mês de agosto e também grande variação de temperaturas, especialmente entre mínima e máxima, no interior do Brasil", disse Maria Clara.

Conforme a porta-voz da Tempo OK, a temperatura do amanhecer acaba ficando mais baixa porque tem pouca umidade na atmosfera e, com isso, sobe um pouco mais à tarde, um padrão característico desta época do ano.

"A chuva também deve ocorrer no extremo Norte do Brasil, assim como na costa leste do Nordeste, mas no interior da região, no Tocantins, sul do Pará, do Amazonas, Acre e Rondônia, no interior do Sudeste, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso a condição é de tempo mais firme e seco, típico desta época do ano", estima Maria Clara.

Com relação às precipitações, a primeira metade do mês será marcada por volumes moderados entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná, e também no sul de Mato Grosso do Sul, em razão da passagem rápida de pelo menos dois sistemas meteorológicos favoráveis à formação de nuvens de chuva.

No fim deste período, há possibilidade de uma sequência de dias de maior estabilidade na atmosfera. "Entretanto, ao longo da segunda quinzena, os transientes voltam a aumentar sua frequência, contribuindo para pelo menos mais um evento de chuva no Centro-Sul, mas ainda com incertezas na intensidade e alcance", acrescenta a porta-voz da Tempo OK.

Previsão do tempo para agosto na cidade de São Paulo