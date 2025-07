'Atentado contra a vida', diz mulher que levou mais de 60 socos do namorado

"Em rede social, ele já chegou a me expor e a falar exatamente o contrário do que era. Ele me culpava pelas coisas que ele fazia e me tratava de maneira muito rude na frente de todo mundo, isso nunca foi um segredo. Mas eu não pensava que isso poderia ser um atentado contra a minha vida", acrescentou a vítima.

A mulher e Igor Cabral namoravam há cerca de dois anos e a relação tinha "idas e vindas". No último sábado, 19, eles estavam em churrasco na área de lazer do prédio onde a vítima mora, no bairro Ponta Negra, zona sul de Natal. Por conta de uma mensagem que chegou no celular dela, Cabral ficou com ciúmes e acusou a namorada de infidelidade.

"Ele ficou irritado com essa mensagem, disse que eu estava traindo ele. Jogou meu celular na piscina e depois eu sai de perto justamente para evitar um conflito maior".

Segundo a vítima, o estudante subiu até o apartamento da namorada para pegar seus pertences. Ela subiu atrás, em outro elevador.

"Quando chegou lá em cima, eu me encontrei com ele. E eu percebi que ele estava muito agressivo. Ele saiu do elevador, foi para o que eu estava e disse para eu sair para abrir a porta para que ele pegasse as coisas dele. E eu disse que eu não ia sair porque eu vi que ele estava muito agressivo e que, se ele não se acalmasse, eu não ia sair porque eu estava temendo que ele fizesse alguma coisa".

Ao perceber que a namorada se negava a abrir a porta, Cabral partiu para cima dela e desferiu, pelo menos, 60 socos contra a vítima. A mulher ficou com o rosto ensanguentado e terá que fazer uma cirurgia de reparação da face por conta das lesões sofridas.