BRF entra no segmento de frangos resfriados na Arábia Saudita

São Paulo, 31 - A BRF deu mais um passo na consolidação de sua presença no Oriente Médio com a entrada no segmento de frangos resfriados produzidos localmente na Arábia Saudita, anunciou a empresa em nota. O movimento faz parte de uma estratégia de expansão no mercado halal e de fortalecimento da atuação em um dos principais mercados-alvo da companhia no exterior.Líder no segmento de produtos congelados, com 37% de participação, a BRF busca capturar novas oportunidades de crescimento ao apostar na produção local. A empresa estima alcançar 10% de market share no mercado de resfriados saudita nos próximos 18 meses. Segundo dados da consultoria Mordor Intelligence divulgados pela companhia na nota, o consumo de frangos resfriados no país superou 300 mil toneladas em 2024 e deve crescer entre 2,5% e 3,5% ao ano até o final da década.A nova linha é parte de um plano mais amplo de investimentos da BRF na Arábia Saudita, em alinhamento com a agenda da Visão 2030, programa do governo saudita que visa à diversificação econômica e à ampliação da produção local de alimentos. Desde 2009, a BRF já investiu em centros de distribuição, presença comercial própria e unidades industriais na região. Em 2022, a companhia abriu uma planta em Dammam com capacidade para 1.200 toneladas por mês.Ainda em 2022, a BRF criou uma joint venture com o fundo soberano saudita Public Investment Fund (PIF), com aportes que somam US$ 350 milhões. Em seguida, adquiriu participação na Addoha Poultry Company por US$ 43,3 milhões e iniciou a construção de uma nova fábrica de processados em Jedá com investimento de US$ 160 milhões. A planta terá capacidade de 40 mil toneladas anuais e será dedicada à produção local com possibilidade de exportação para outros países da região."A Visão 2030 do Reino da Arábia Saudita, com seu foco em diversificação econômica e fortalecimento da indústria halal, está totalmente alinhada ao propósito da BRF de oferecer alimentos de qualidade por meio de uma cadeia sustentável e inovadora. Nossa presença no reino reforça nosso compromisso de longo prazo com o desenvolvimento do setor e com as preferências regionais", afirmou o CEO da BRF Arábia Saudita, Marquinhos Molinha.