Cana/Unica: Centro-Sul processa 49,823 mi de t na 1ª quinzena de julho (+14,77%)

As usinas do Centro-Sul do Brasil moeram 49,823 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na primeira quinzena de julho da safra 2025/26 (abril de 2025 a março de 2026), em comparação com 43,412 milhões de tonelada em igual período da temporada anterior, avanço de 14,77%. As informações são do levantamento quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado nesta quinta-feira.Na primeira quinzena de julho, 257 unidades produtoras operaram na região Centro-Sul, das quais 237 unidades com processamento de cana, dez que fabricam etanol a partir do milho e dez usinas flex. Em igual período, na safra 2024/25, operavam 259 unidades produtoras, das quais 240 unidades com processamento de cana, nove empresas que fabricam etanol a partir do milho e dez usinas flex.Segundo a Unica, a produção de açúcar na primeira metade de julho totalizou 3,406 milhões de toneladas, avanço de 15,07% na comparação com o volume observado em igual período na safra 2024/2025 (2,960 milhões de toneladas). Em relação à qualidade da matéria-prima, o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na primeira quinzena de julho atingiu 133,66 kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, ante 143,45 kg por tonelada na safra 2024/2025, variação negativa de 6,82%. O mix de destino da cana para etanol foi de 46,32% na primeira quinzena de julho.No período, a fabricação de etanol pelas unidades do Centro-Sul atingiu 2,194 bilhões de litros (+2,36%), dos quais 1,328 bilhão de litros de etanol hidratado (+1,93%) e 866 milhões de litros de etanol anidro (+3,01%). Do total de etanol obtido na primeira quinzena de julho, 17,55% foram fabricados a partir do milho, com produção de 384,93 milhões de litros neste ano, contra 312,96 milhões de litros no igual período do ciclo 2024/2025, aumento de 23%