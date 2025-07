China habilita 46 empresas do Brasil para exportação de farinha de aves e suínos

Brasília, 31 - A China habilitou 46 estabelecimentos do Brasil para exportar farinhas de aves e suínos, informou o Ministério da Agricultura em nota. Outros quatro estabelecimentos de farinha de pescado também foram autorizados, de acordo com a pasta. "A autorização marca um avanço concreto na relação comercial com o maior parceiro do agro brasileiro e abre novas oportunidades para o setor de reciclagem animal", avaliou a pasta em nota.O protocolo sanitário bilateral para exportação dos produtos foi assinado em 2023 pelos países, após a realização de auditorias presenciais feitas pela Administração Geral das Alfândegas da China (GACC) com a concordância do modelo de certificado sanitário entre os países.Na nota, o ministério destaca que o Brasil exportou US$ 304 milhões em farinhas de origem animal para a China em 2024.