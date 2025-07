Deputado Antônio Rodrigues é expulso do PL por defender Moraes e criticar Trump

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, decidiu expulsar o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP) do partido. Rodrigues - notório aliado do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes - criticou em entrevista à coluna Igor Gadelha, do site Metrópoles, a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar a Lei Magnitsky no magistrado.

Já é de costume a pressão da bancada do PL pedindo a expulsão de Rodrigues, mas dessa vez o sentimento foi maior. Procurado, ele não se manifestou.

"A pressão da nossa bancada foi muito grande. Nossos parlamentares entendem que atacar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma ignorância sem tamanho", disse Valdemar, em nota oficial. "Trump é o presidente do país mais forte do mundo", completou.