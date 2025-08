Deputado expulso do PL por defender Moraes alega que não foi comunicado da decisão pela sigla

O deputado federal Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP) afirmou nesta quinta-feira, 31, que ainda não foi comunicado sobre uma possível expulsão do Partido Liberal. O parlamentar teria sido removido da legenda pelo presidente, Valdemar Costa Neto, após uma defesa pública do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Fui surpreendido por notícias na imprensa sobre minha suposta expulsão do Partido Liberal. Até o momento, não recebi nenhum comunicado oficial e sigo no aguardo de uma manifestação formal", escreveu Rodrigues. O comunicado foi feito por meio de nota oficial, procurado pelo Estadão, o deputado não respondeu até a publicação.

O congressista ainda afirmou que "o PL sempre foi o único partido da minha vida. Nunca mudei de sigla. Sempre atuei com lealdade, respeito e coerência". Ele também se defende, afirmando que seu posicionamento é "fruto do exercício legítimo do mandato" que "foi confiado pelo povo".