Ex-diretor da Assembleia do PR que nomeou 97 'fantasmas' terá de devolver R$ 266 mi

O ex-diretor-geral da Assembleia Legislativa do Paraná Abib Miguel, o 'Bibinho', de 85 anos, fechou acordo com o Ministério Público estadual para devolver R$ 258 milhões e pagar multa de R$ 3,6 milhões no âmbito de uma investigação em que ele é o alvo principal por desvios de recursos públicos. O valor foi calculado 'considerando os desvios praticados, o enriquecimento ilícito obtido e os prejuízos causados aos cofres do Estado do Paraná', informou a Promotoria.

Até a publicação deste texto, o Estadão buscou contato com os advogados de Abib Miguel, mas sem sucesso. O espaço está aberto.

A Promotoria imputa a Abib os crimes de corrupção, peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e outros apurados no âmbito das operações Diários Secretos e Argonautas, deflagradas há cerca de 15 anos. Os desvios atribuídos a Abib teriam ocorrido em meio a um esquema por ele conduzido com emprego de 'laranjas' e inclusão de 97 'fantasmas' na folha salarial do Legislativo.