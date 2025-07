Líderes do Centrão veem que postura dos EUA com Brasil e Moraes pioram clima para anistia

"O Davi Alcolumbre não está nesse estágio ainda, mas certamente está no foco do governo americano. Ele tem a possibilidade agora de não ser sancionado e não acontecer nada com o visto dele, se ele não der respaldo ao regime. E também o Hugo Motta, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia", disse Eduardo.

Na quarta-feira, dia 30, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que as sanções a Moraes devem servir como um alerta às autoridades brasileiras. Na noite desta terça-feira, 29, Motta comentou a sanção contra Moraes. "Como país soberano não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras dirigida a membros de qualquer Poder constituído da República", disse.

Pouco mais tarde, Alcolumbre, também presidente do Congresso, disse que o Legislativo "não admite interferências na atuação dos nossos Poderes". "Reafirmo a confiança no fortalecimento das nossas instituições, entre elas o Poder Judiciário, elemento essencial para a preservação da soberania nacional, que é inegociável", afirmou.

O clima para anistia já era muito ruim desde o início do recesso parlamentar. Como mostrou o Estadão, o sentimento era o mesmo tanto no STF quanto no Congresso. Para ministros e membros do Centrão, a única solução viável seria um abrandamento da pena para alguns dos detidos por vandalizaram a sede dos Três Poderes.