'Não podemos correr atrás de um doido'; diz Sarney em defesa de Moraes

O evento do TJMA contou ainda com a participação do colega de Moraes, o ministro Flávio Dino, do STF. Nesta quarta-feira, Dino também se solidarizou com o magistrado em publicação nas redes sócias. "Minha solidariedade pessoal ao ministro Alexandre de Moraes. Ele está apenas fazendo o seu trabalho, de modo honesto e dedicado, conforme a Constituição do Brasil. E as suas decisões são julgadas e confirmadas pelo COLEGIADO competente (Plenário ou 1ª Turma do STF)", diz trecho da publicação.

O Supremo Tribunal Federal, como instituição, também prestou apoio a Moraes. A corte defendeu que todas as decisões tomadas pelo magistrado como relator de processos sobre a tentativa de golpe de Estado "foram confirmadas pelo colegiado competente". "O STF não se desviará do seu papel de cumprir a Constituição e as leis do País, que asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal e um julgamento justo", afirmou a Corte.

Essa é a primeira vez que uma autoridade de país democrático é punida pela lei americana. Entre as punições estabelecidas, estão a proibição de entrada nos Estados Unidos, o bloqueio de bens e propriedades no país, e o bloqueio de contas bancárias e o acesso do ministro ao sistema financeiro americano.