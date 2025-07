Onde tem feriado em agosto? Veja previsão do mês e feriados nacionais até o fim do ano

- Rio Grande do Norte - 7 de agosto, data do aniversário do Estado

- Pará - 15 de agosto, data da adesão do Estado à Independência

- Tocantins - 15 de agosto, Dia do Senhor do Bonfim

Já os feriados municipais de agosto ocorrem em:

- Belo Horizonte - 15 de agosto, pela comemoração do dia da padroeira da capital de Minas Gerais, Assunção de Nossa Senhora;

- Campo Grande - 26 de agosto, aniversário da cidade da capital de Mato Grosso do Sul