Senadoras democratas criticam sanções a Moraes e citam alta de preços com tarifa ao Brasil

As senadoras democratas Elizabeth Warren e Jeanne Shaheen divulgaram nesta quinta-feira, 31, uma declaração criticando as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em comunicado, o texto afirma que "é absurdo que o governo Trump tenha acabado de sancionar um juiz da Suprema Corte brasileira em exercício usando o programa de sanções financeiras dos EUA destinado a lidar com 'graves abusos de direitos humanos' em todo o mundo".

"Isso não é apenas um abuso de uma ferramenta crítica da política externa dos EUA: é um ataque contra um juiz da Suprema Corte brasileira que atualmente supervisiona o julgamento de um ex-presidente acusado de planejar um golpe para minar os resultados de uma eleição democrática no Brasil. E essa medida se soma à imposição, pelo presidente Trump, de uma tarifa de 50% ao Brasil pela mesma suposta causa, o que significa que os americanos terão que pagar mais por carne bovina, café e outros produtos essenciais em um momento em que os preços já estão muito altos", afirmam.

"Como a busca por um sistema judicial independente na quarta maior democracia do mundo torna os Estados Unidos mais seguros, fortes ou prósperos? Este é mais um exemplo de como o presidente Trump prioriza seus interesses e os de seus aliados políticos em detrimento dos interesses do povo americano", conclui a declaração.