'Talvez Trump não saiba que, no Brasil, o judiciário é independente', diz Lula ao 'NYT'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista ao The New York Times, que uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não está em negociação. No início deste mês, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a Justiça brasileira ao dizer Bolsonaro é alvo de uma "caça às bruxas". "Talvez ele (Trump) não saiba que, aqui no Brasil, o Judiciário é independente", declarou Lula.

A entrevista do petista - a primeira ao NYT em 13 anos - foi concedida nesta terça, 29, um dia antes de o presidente americano assinar o decreto que impõe tarifas aos produtos brasileiros e de o governo Trump anunciar a punição do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes com a Lei Magnistky.

"Em nenhum momento o Brasil negociará como se fosse um país pequeno diante de um país grande", disse Lula. "Conhecemos o poder econômico dos Estados Unidos; reconhecemos o poder militar dos Estados Unidos; reconhecemos o tamanho tecnológico dos Estados Unidos. Mas isso não nos assusta. Isso nos preocupa."