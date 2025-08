Zema diz que Eduardo Bolsonaro é 'bem-intencionado', mas critica 'interesse particular'

Eduardo, que se autoexilou nos EUA, tem pedido por sanções contra o Brasil e contra autoridades nacionais para favorecer o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na ação penal por golpe de Estado.

Para o governador, a situação de Eduardo se assemelha a dos envolvidos no 8 de Janeiro e endossa o pedido de anistia.

"Eu sou da posição de que nós temos de olhar para o futuro, e não ficar remoendo feridas do passado. Quem começa a carregar sentimentos de culpa, de ressentimento, para de andar para frente", disse. "Eu sou favorável, sim, está dentro do mesmo contexto, do 8 de Janeiro e de outras questões que vêm sendo discutidas."

Na semana passada, em entrevista ao Estadão/Broadcast, o governador mineiro afirmou que Eduardo "causou um problema para a direita" ao articular as tarifas contra o Brasil. Após a declaração, o filho do ex-presidente se defendeu afirmando que Zema representa a "turminha da elite financeira".

"Enquanto são pessoas simples e comuns as vítimas da tirania (se referindo aos condenados pelo 8 de Janeiro), não há problema, mas mexeu na sua turminha da elite financeira, daí temos o apocalipse para resolver", respondeu Eduardo ao mineiro.

Tanto Zema quanto Eduardo são apontados como possíveis sucessores de Jair Bolsonaro na disputa presidencial de 2026, uma vez que o ex-presidente está inelegível até 2030, condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.