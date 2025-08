COP30: crise de hospedagem em Belém ganha força e governo busca soluções

A crise de hospedagem em Belém para a Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP30) escalou nos últimos dias com a pressão de países para tirar o evento ambiental da capital do Pará. O motivo é a dificuldade de encontrar acomodações a preços acessíveis, o que preocupa especialmente as nações mais pobres.

O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP em Belém, admitiu o problema e diz que o governo busca soluções para convencer o setor hoteleiro a oferecer valores mais baixos durante a conferência, em novembro.

"Se na maioria das cidades onde as COPs aconteceram os hotéis passaram a pedir o dobro ou triplo do valor, no caso de Belém estão pedindo mais de 10 vezes", disse Corrêa do Lago nesta quinta-feira, 31.