Flávio Bolsonaro volta a atacar Moraes e defende impeachment: 'ódio, mentiras, calúnias'

As sanções pelas quais Eduardo se mudou para os Estados Unidos em busca de livrar o pai da iminente condenação se materializaram nesta quarta-feira, 30.

No mesmo dia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, puniu Moraes com a Lei Magnitsky, aplicada contra ditadores e violadores de direitos humanos, e mais tarde oficializou as taxas prometidas contra produtos brasileiros.

Nesta sexta-feira, 1º, o ministro disse que "pseudo-patriotas" atuam por meio "coação contra o STF com a finalidade de obter um súbito, inexiste e inconstitucional arquivamento de ações penais propostas pelo procurador-geral da República", se referindo ao processo no qual Bolsonaro é réu por golpe de Estado.

Segundo Moraes, o arquivamento das ações penais seria um ato "tirânico" em benefício de pessoas que se acham acima da Constituição. Foi a primeira declaração do ministro após as sanções de Trump, durante sessão da Corte.

Na semana passada, Flávio protocolou pedido de impeachment contra o ministro, após medidas cautelares serem impostas por Moraes ao pai do senador, Bolsonaro, no inquérito que investiga a atuação de Eduardo nos Estados Unidos.