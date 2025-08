Jader Filho diz que não há possibilidade de a COP30 não ser realizada em Belém

Os países expressam preocupação com a "persistente ausência de acomodação adequada e acessível" e a "falta de clareza de que isso seja resolvido a tempo". Dizem que isso afeta negociadores, observadores, empresas e representantes de povos indígenas, com número "altamente incomum" de delegações ainda sem lugar.

Segundo Jader, uma solução para os problemas denunciados pelas delegações será encontrado até a abertura do evento, marcado para o dia 10 de novembro. O ministro afirmou que haverá uma parceria do governo federal com o governo do Pará, comandado por Helder Barbalho, irmão do chefe das Cidades.

"Eu acredito que essa questão das hotelarias, seja através do governo do Estado, seja do governo federal, nós vamos encontrar uma solução relacionada a isso e a Copa vai ser em Belém em novembro desse ano", disse Jader.