Nós superamos ciclos do atraso e papel do STF é impedir volta ao passado, afirma Barroso

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou nesta sexta-feira, 1º, que o Brasil superou "ciclos de atraso" e o papel da Corte máxima é "impedir a volta ao passado". A afirmação foi feita após o magistrado destacar como a história do Brasil é marcada, do início da República até o final do regime militar, por golpes, contragolpes, intervenções militares, rupturas ou tentativas de ruptura da legalidade constitucional.

O ministro usou o panorama histórico e cronológico, dos últimos 100 anos, para abrir seu pronunciamento na abertura da sessão do segundo semestre do Judiciário. É esperado que os discursos tenham um tom de defesa do Judiciário e do ministro Alexandre de Moraes, alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos.

"No início da República, até a construção de 1988, o sistema de justiça não conseguiu se opor de forma eficaz às ameaças autoritárias e às quebras da legalidade constitucional. Um pouco da história do Supremo Tribunal Federal. Não foram poucas as ameaças, o desrespeito e as violências", indicou.