Sete deputados perderam mandatos na Câmara; veja lista e substitutos

Em fevereiro de 2024, o STF considerou inconstitucional uma mudança na regra das "sobras" aprovada pelo Congresso em 2021 que foi aplicada nas eleições de 2022. Depois, voltaram ao tema para definir se a decisão valeria de 2024 em diante ou retroativamente, já a partir de 2021.

Ao decidirem que a mudança seria retroativa, o efeito foi a interferência no resultado das eleições de 2022, que afetou deputados que assumiram mandato com base na regra antiga, agora inválida. Os que os substituem são aqueles que teriam direito às sobras eleitorais pela regra vigente antes da mudança de 2021.

Segundo essa norma, as vagas das "sobras" só poderiam ser ocupadas por partidos que tivessem pelo menos 80% do quociente eleitoral e por candidatos com votos em número igual ou superior a 20% desse quociente.

A deputada federal Silvia Waiãpi (PL-AP), conhecida como a "indígena do Bolsonaro", protestou em suas redes sociais contra a decisão, a qual afirma ser um "ataque contra o povo do Amapá", e que o STF tenta "silenciar uma mulher no Norte". O deputado Gilvan Máximo afirmou que "não aceitara a decisão calado", e que a perda do mandato marca "dia de luto para democracia brasileira".