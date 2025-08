Jubileu da Igreja reúne 500 mil jovens católicos em Roma à espera de encontro com papa Leão XIV

Centenas de milhares de jovens católicos se reúnem em um vasto campo nos arredores de Roma neste sábado, 2, para o ponto alto do fim de semana do Jubileu, o Ano Santo de 2025 do Vaticano: uma vigília noturna, acampamento ao ar livre e missa na manhã de domingo celebrada pelo papa Leão XIV. O evento marca o primeiro grande encontro do pontífice com a nova geração de católicos.

Caminhões com vaporizadores e canhões de água refrescam os jovens para tentar amenizar o calor, com temperaturas perto dos 30 °C, enquanto os fiéis aguardam por horas a chegada de Leão para a vigília. Mas o clima é festivo, com jovens dançando ao som de uma programação com cerca de doze bandas diferentes, enquanto montam acampamento para passar a noite.

Leão certamente gostará do que verá: durante toda a semana, esses grupos de jovens católicos de todo o mundo tomaram conta da área ao redor da Praça de São Pedro para a celebração especial do Jubileu, neste Ano Santo em que a expectativa é que 32 milhões de pessoas venham a Roma em peregrinação à sede do catolicismo.