'Nunca tinha visto isso', diz porteiro que flagrou homem dando 61 socos em namorada

O porteiro Manoel Anésio foi o responsável por ligar para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte para denunciar as agressões que o estudante, e ex-jogador de basquete, Igor Cabral cometia contra a namorada em um condomínio no bairro Ponta Negra, zona sul de Natal. O caso aconteceu no último sábado, 26.

Cabral foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Ele desferiu mais de 60 socos no rosto da companheira, dentro de um elevador, durante uma discussão. As cenas de violência foram gravadas pelas câmeras de vigilância do prédio. Anésio viu o que acontecia e chamou a polícia.

"Ele estava dando soco nela e estava em cima, mas não dava para ver que ela estava embaixo. Mas, quando ela levantou, deu para ver a cara ensanguentada. Aí, abriu o elevador e ela saiu", disse o porteiro em entrevista à InterTV Cabugi, afiliada à Rede Globo. "Foi de imediato, eu chamei a polícia, rapidamente chegou e graças a Deus levaram ele."