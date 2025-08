Em trio elétrico esvaziado, bolsonaristas pedem anistia e criticam Lula e Moraes na Paulista

Do trio elétrico da manifestação, deputados estaduais, federais e vereadores fizeram discursos com pautas distintas, pedido anistia a Bolsonaro, atacando Lula, Moraes e citando os condenados do 8 de Janeiro.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), esteve presente e acenou ao público, mas não discursou.

O líder do PL na Câmara, deputado federal Sóstenes Cavalcante (RJ), pediu a anistia de Bolsonaro, mirando nas eleições de 2026. "Somente com Bolsonaro na urna em 2026 esse País terá paz. Se não permitirem que o maior líder, o líder das pesquisas eleitores, o Brasil terá guerra nas ruas, lamentavelmente", disse.

Bolsonaro segue inelegível por condenação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 2030.

Sóstenes ainda mandou recado aos políticos da base do presidente Lula, afirmando que a hora para "pularem do barco furado do descondenado" é agora, e não às vésperas do pleito do próximo ano.

O líder ainda atacou as pesquisas da Universidade de São Paulo (USP) que mostraram queda de público nas manifestações bolsonaristas. O parlamentar afirmou que a Universidade "não sabe contar os brasileiros", afirmando que a manifestação deste domingo é a maior até agora.