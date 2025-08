Nikolas Ferreira diz que, esta semana, será protocolado o 30º pedido de impeachment de Moraes

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse neste domingo, 3, durante manifestação de bolsonaristas na Avenida Paulista que esta semana será protocolado o 30º pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Ferreira afirmou também que ou os senadores expurgam Moraes do STF, ou eles serão expurgados do Congresso em 2026. "Estamos escrevendo e vai chegar na mesa do Davi Alcolumbre essa semana", afirmou, referindo-se ao presidente do Senado.

O deputado federal também cobrou que seja pautado o projeto de anistia para condenados pela tentativa de golpe de Estado em janeiro de 2023. "Presidente Hugo Motta [presidente da Câmara, Hugo Motta], chegou a hora de dividir os meninos dos homens. Não brinque com a vida das pessoas presas injustamente, e com penas desproporcionais por um jogo político. Só estou pedindo, paute a anistia, porque o resto nós vamos fazer."