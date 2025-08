BC informa Moraes que já repassou ordem de bloqueio de contas de ex-assessor do ministro

O Banco Central encaminhou um ofício, na sexta-feira, 1, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, informando que comunicou às instituições financeiras sobre o bloqueio de contas bancárias, ativos financeiros, cartões e chaves Pix do ex-assessor do ministro, Eduardo Tagliaferro. A autarquia confirmou que cumpriu a ordem do ministro em inquérito que investiga o ex-assessor por suposta prática de violação de sigilo funcional, com dano à administração pública.

A defesa de Tagliaferro informou que não teve acesso à decisão de Moraes.

Em abril, Tagliaferro foi indiciado pela Polícia Federal por suposto vazamento de conversas de servidores dos gabinetes de Moraes no STF e no Tribunal Superior Eleitoral. Atualmente, o ex-assessor de Moraes no TSE diz ter ido viver na Itália e afirma ter provas para denunciar a atuação do ministro.