China habilita 30 estabelecimentos brasileiros para exportar gergelim

Brasília, 4 - A China habilitou mais 30 estabelecimentos brasileiros para exportar gergelim ao país, informou o Ministério da Agricultura, em nota. A nova lista foi divulgada pela Administração-Geral das Alfândegas da China (GACC). Ao todo, 61 empresas brasileiras estão aptas a exportar gergelim à China, segundo a pasta. "A ampliação consolida o avanço do Brasil na exportação da oleaginosa e reforça os laços com o maior consumidor global do produto", avaliou o ministério.A China abriu seu mercado para o gergelim brasileiro em novembro de 2024, durante a visita oficial do presidente Xi Jinping ao Brasil. "A ampliação expressiva das habilitações representa uma oportunidade concreta para fortalecer a presença brasileira em mercados estratégicos e ampliar as possibilidades de agregação de valor e desenvolvimento regional", observou a pasta em nota. A China é o maior importador mundial do produto, absorvendo 38,4% do comércio global.O Brasil é o sétimo maior exportador mundial de gergelim, com 5,31% de participação no comércio global, de acordo com o ministério. Os principais Estados produtores são Mato Grosso, Goiás, Pará e Tocantins. Bahia, Minas Gerais, Maranhão e Rondônia também ampliam o cultivo da cultura.